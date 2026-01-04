Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 1: Im Norden nichts Neues
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Paul und sein Sohn Bogart, Rick und Cindy sowie Roy und Ursula versammeln sich im kleinen Örtchen Aurora, das nördlich von Toronto liegt. Dort wollen die Auktionsjäger Gewinne erzielen, indem sie auf verlassene Lagerräume bieten.
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Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.