Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Staffel 1Folge 21vom 11.01.2026
Folge 21: Auf Entzug

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Cindy und Rick beschließen, auf der Auktion in Leslieville nicht zu rauchen, was sich sofort negativ auf ihre Stimmung auswirkt. Roy, der seinem Image als Bad Boy alle Ehre machen will, ist dem Nikotin jedoch sehr zugetan und verspottet seine Kollegen.

