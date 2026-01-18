Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 36: Nah dran
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Die Käufer treffen sich erneut in Toronto zur Auktion. Ursula hat ihren Laden erfolgreich eröffnet und bereits einen Teil ihres Bestands verkauft. Die hohen Fixkosten setzen sie unter Druck, weshalb sie dringend neue Ware benötigt. Zwischen Bogart und Paul ist die Stimmung nach ihrem großen Streit noch immer angespannt.
