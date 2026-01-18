Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Mini-Roy

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 31vom 18.01.2026
Mini-Roy

Mini-RoyJetzt kostenlos streamen

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 31: Mini-Roy

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Zur Auktion in Brampton bringt Roy eine Puppe mit, die sein kleiner Doppelgänger ist. Mini-Roy nimmt kein Blatt vor den Mund und treibt alle Anwesenden in den Wahnsinn. Ursulas Pläne, einen eigenen Laden zu eröffnen, nehmen immer mehr Gestalt an, und sie sucht bei der Versteigerung gezielt nach Gegenständen, die sie später verkaufen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars - Geschäfte in Kanada
ProSieben MAXX
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen