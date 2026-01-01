Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 28: Im Möbelrausch
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Bei der Auktion in Toronto haben es Rick und Cindy auf Retro-Möbel abgesehen, die sich immer gut verkaufen lassen. Als Ursula jedoch das gleiche Lager wie Cindy haben möchte, kommt es zum Streit zwischen den beiden Frauen. Roy sorgt derweil für Aufsehen, weil er als Paul verkleidet zur Versteigerung erscheint.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.