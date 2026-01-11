Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 25: Große Schwestern
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Zur Auktion in Weston nimmt Paul nicht nur Bogart mit, sondern auch noch seine beiden Töchter Jessica und Shannon. Bogart, der Jüngste der Familie, ist genervt von seinen großen Schwestern, die ihn ständig aufziehen.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.