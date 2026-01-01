Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 33: Gebot ins Blaue
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Bei eisigen Temperaturen versammeln sich die Käufer zur Auktion in Liberty Village. Roy hat seinen jüngeren Bruder Angus dabei, der ihm beim schnellen Aus- und Einladen der Ware behilflich sein soll. Zu Roys Leidwesen scheint sein Bruder bei den anderen Käufern deutlich beliebter zu sein als Roy selbst.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.