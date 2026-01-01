Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Gebot ins Blaue

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 33vom 18.01.2026
Folge 33: Gebot ins Blaue

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Bei eisigen Temperaturen versammeln sich die Käufer zur Auktion in Liberty Village. Roy hat seinen jüngeren Bruder Angus dabei, der ihm beim schnellen Aus- und Einladen der Ware behilflich sein soll. Zu Roys Leidwesen scheint sein Bruder bei den anderen Käufern deutlich beliebter zu sein als Roy selbst.

ProSieben MAXX
