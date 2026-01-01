Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 30vom 18.01.2026
Folge 30: Der Werbe-Film

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Bei der Auktion in Downtown Toronto will Paul einen Werbefilm über das tägliche Arbeiten als Lagerkäufer drehen. Rick und Cindy stehen ihm und Bogart dabei jedoch im Weg. Ursula denkt währenddessen darüber nach, einen eigenen Laden zu eröffnen.

