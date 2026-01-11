Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Zwanghaft

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 19vom 11.01.2026
Zwanghaft

ZwanghaftJetzt kostenlos streamen

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 19: Zwanghaft

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Die Käufer fahren zur Auktion nach Wasaga Beach. Bogart will seinen Vater davon abhalten, noch mehr Lagerräume zu ersteigern, da sie jetzt schon keinen Platz mehr für ihre gesamte Ware haben. Doch Roy stachelt Paul nur noch weiter an und ermutigt ihn, seiner Kaufsucht zu frönen.

