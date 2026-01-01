Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 24: Wohltätigkeitsauktion
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Bei einer Wohltätigkeitsauktion in Mississauga gibt es zahlreiche Pods zu ersteigern, die von Menschen gespendet wurden, die ihre eingelagerten Gegenstände nicht mehr benötigen. Bogart trifft mit seinem Vater die Vereinbarung, dass er nur ein Lager erwerben darf. Ob sich Paul daran halten wird?
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.