Arbeitseifer

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 34vom 18.01.2026
Folge 34: Arbeitseifer

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Ursula bringt eine Geheimwaffe zur Auktion in Markham mit. Ihr Mann Mike, der als Privatdetektiv tätig ist, soll heimlich die Konkurrenz ausspionieren. Doch die anderen Käufer werden sehr schnell auf den unbekannten Mann aufmerksam.

