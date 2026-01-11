Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 18: Zeit ist Geld
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Don, Roy und Paul fühlen sich in ihre Schulzeit zurückversetzt, denn die Auktion in Brampton findet in der Nähe ihrer alten Highschool statt. Die Nostalgie überträgt sich auch auf die anderen Käufer, die alle in ihr Teenager-Dasein zurückverfallen.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.