Storage Wars - Geschäfte in Kanada

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 17vom 11.01.2026
Folge 17: Selbsthilfe

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Roy hat eine Selbsthilfe-CD für sich entdeckt, die er auf dem Weg zur Auktion in Thornhill anhört. Sein neu erworbenes Wissen will er direkt anwenden, um gute Lager zu ersteigern. Ursula setzt währenddessen alle Hoffnung auf ihre Glücksbluse.

ProSieben MAXX
