Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 22: Zünftig
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Roy steht unter Zeitdruck: Die Trauung seines besten Freundes steht kurz bevor, aber vorher will er noch bei der Versteigerung in Guelph vorbeischauen. Cindy bringt ihre Tochter Tara mit zur Versteigerung, die heimlich für sie und Rick in der Menge spionieren soll.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.