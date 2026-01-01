Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 29vom 18.01.2026
Folge 29: Geld stinkt nicht

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Bei der Auktion in Cedarbrae ersteigert Paul ein Lager, das sonst niemand haben will, auch Bogart nicht. Wird das Vater-Sohn-Duo mit dem zugemüllten Raum Geld machen können? Zwischen Cindy und Ursula kommt es währenddessen beinahe zur Eskalation.

