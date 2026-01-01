Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 29: Geld stinkt nicht
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Bei der Auktion in Cedarbrae ersteigert Paul ein Lager, das sonst niemand haben will, auch Bogart nicht. Wird das Vater-Sohn-Duo mit dem zugemüllten Raum Geld machen können? Zwischen Cindy und Ursula kommt es währenddessen beinahe zur Eskalation.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.