Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Angekratzt

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 23vom 11.01.2026
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Cindy schleppt sich zur Versteigerung in Guelph, obwohl sie erkältet ist und sich nicht gut fühlt. Deshalb übernimmt Rick an diesem Tag das Ruder. Auch Bogart ist angeschlagen und kommt auf Krücken zur Auktion.

