Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 11: Preistreiber
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Bei der Auktion in Claireville kommt es zum großen Duell zwischen Vater und Sohn: Paul fordert Bogart zu einem Lagerwettkampf heraus und möchte sehen, wer den besten Raum ersteigert und den meisten Gewinn erzielt. Roy hat es sich währenddessen zum Ziel gesetzt, die Preise stetig in die Höhe zu treiben.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.