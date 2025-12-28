Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 12: Großer Auftritt
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Bei der Auktion in Ajax taucht ein neuer Bieter auf, der bereit ist, einiges zu investieren und die anderen durcheinanderzubringen. Paul und Bogart haben für solche Spielchen jedoch keine Zeit, da sie sich auf die bevorstehende Eröffnung ihres Ladens konzentrieren müssen.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.