Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 13: Rasanter Gewinn
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Bei der Versteigerung in Woodbridge springt Jeff Schwarz als Vertretung für Don ein. Der Gastauktionator hat eine deutlich aggressivere Art als Don, auf die sich die Käufer erst einmal einstellen müssen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.