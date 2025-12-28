Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 3: Irgendwo im Nirgendwo
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Paul möchte seinem Sohn Bogart in Brampton die Tricks und Kniffe des Geschäfts beibringen. Roy hat beschlossen, dass er sich keine Freunde machen will und teilt gegen alle Konkurrenten aus. Währenddessen versucht Cindy, Ursula aus dem Konzept zu bringen.
