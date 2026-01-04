Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 7: Roys Rollenspiel
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Bei der Auktion in Scarborough tritt Roy als sein verrückter Cousin Ray auf. Mit seiner Verkleidung will er seine Konkurrenz ablenken und wertvolle Lagerräume für sich selbst ergattern. Paul überlässt seinem Sohn derweil die volle Kontrolle.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.