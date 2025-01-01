The Middle
Folge 10: Das harte Weihnachtsfest
21 Min.Ab 6
Weil die Star-Sängerin des Kirchenchores krank ist, darf Frankie nach 15 Jahren Warten endlich im Weihnachts-Gottesdienst ein Solo zum Besten geben. Doch natürlich muss so ein Auftritt ordentlich geprobt und vorbereitet werden - und wer soll sich dann um die Weihnachtsvorbereitungen zu Hause kümmern? Mike ist zur Stelle und macht seine Sache für Frankies Geschmack zunächst fast zu gut. Doch dann muss auch er erkennen, dass Weihnachten kein Spaß ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen