Das harte Weihnachtsfest

Folge 10: Das harte Weihnachtsfest

21 Min.Ab 6

Weil die Star-Sängerin des Kirchenchores krank ist, darf Frankie nach 15 Jahren Warten endlich im Weihnachts-Gottesdienst ein Solo zum Besten geben. Doch natürlich muss so ein Auftritt ordentlich geprobt und vorbereitet werden - und wer soll sich dann um die Weihnachtsvorbereitungen zu Hause kümmern? Mike ist zur Stelle und macht seine Sache für Frankies Geschmack zunächst fast zu gut. Doch dann muss auch er erkennen, dass Weihnachten kein Spaß ist ...

