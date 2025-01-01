Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Die schrecklichen Nachbarn

Staffel 1Folge 12
Die schrecklichen Nachbarn

The Middle

Folge 12: Die schrecklichen Nachbarn

21 Min.Ab 6

Die vier Glossner-Jungs sind in der ganzen Nachbarschaft gefürchtet. Als auch noch der Hund der Rabauken überall Angst und Schrecken verbreitet, beschließt Sue, dass sie etwas unternehmen muss. Doch ihr Versuch, die Glossners zur Ordnung zu rufen, endet damit, dass die Jungs nach der Schule bei Sue auftauchen. Sie kommt zwar glimpflich davon, aber die ungebetenen Gäste lassen die Heck'sche Stereoanlage mitgehen. Jetzt findet auch Mike, dass es Zeit zu handeln ist.

