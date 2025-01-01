The Middle
Folge 20: Die Stromrechnung
20 Min.Ab 6
Weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen können, dreht der Energieversorger den Hecks den Strom ab. Damit werden all ihre Albträume wahr: kein Licht, kein Fernsehen, kein funktionierender Kühlschrank. Schweren Herzens machen sich Frankie und Mike auf den Weg zu einem Finanzberater. Er rät ihnen, alle überflüssigen Ausgaben zu streichen - beispielsweise das Kabel-TV-Abo. Frankie und Mike sind schockiert. Was werden bloß die Kinder dazu sagen?
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
