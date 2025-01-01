The Middle
Folge 3: Der Hochzeitstag
21 Min.Ab 6
Mike hat eine romantische Überraschung für Frankie - ein Ausflug in ihr Lieblings-Teppich-Outlet, inklusive Übernachtung im Motel! Doch die Hecks wären nicht die Hecks, wenn nicht allerhand dazwischen kommen würde. Brick wird krank. Auch Sue braucht Trost, nachdem sie den Fehler begangen hat, sich in Liebesdingen auf den Rat ihres Vaters zu verlassen. Und dann melden sich noch zwei ältliche Tanten von Frankie, die Hilfe mit ihrem inkontinenten, lungenkranken Hund brauchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen