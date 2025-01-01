Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6
21 Min.Ab 6

Axl hat die Haustür zerstört - und Mike besteht darauf, dass der Junge den Schaden selbst repariert. Frankie findet die Idee gut, schließlich hat Axl die Tür in einem Wutanfall zu heftig zugeknallt, aber gleichzeitig macht sie sich Sorgen: Da ihr pubertierender Sohn chronisch arbeitsscheu ist, wird die Familie jetzt tagelang ohne Eingangstür leben müssen. Das bringt so einige Probleme mit sich. Laubhaufen im Wohnzimmer sind noch das geringste davon ...

