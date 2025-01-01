The Middle
Folge 6: Die Haustür
21 Min.Ab 6
Axl hat die Haustür zerstört - und Mike besteht darauf, dass der Junge den Schaden selbst repariert. Frankie findet die Idee gut, schließlich hat Axl die Tür in einem Wutanfall zu heftig zugeknallt, aber gleichzeitig macht sie sich Sorgen: Da ihr pubertierender Sohn chronisch arbeitsscheu ist, wird die Familie jetzt tagelang ohne Eingangstür leben müssen. Das bringt so einige Probleme mit sich. Laubhaufen im Wohnzimmer sind noch das geringste davon ...
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
