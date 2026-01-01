Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

WarnerStaffel 1Folge 19
Folge 19: Die Final Four

21 Min.Ab 6

Durch Zufall entdecken Mike und Frankies Chef Mr. Ehlert, dass sie beide begeisterte College-Basketball-Fans sind, und Mr. Ehlert schenkt Mike Tickets für die anstehenden Final-Four-Spiele. Doch dann bittet eine am Boden zerstörte Tante Edie die ganze Familie, sie zur Beerdigung ihres Lieblingsbruders Mack zu begleiten. Jetzt steckt Mike in der Zwickmühle: Er möchte der alten Tante gern diesen Gefallen tun, doch die Beerdigung überschneidet sich mit dem Basketball.

