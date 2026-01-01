The Middle
Folge 19: Die Final Four
21 Min.Ab 6
Durch Zufall entdecken Mike und Frankies Chef Mr. Ehlert, dass sie beide begeisterte College-Basketball-Fans sind, und Mr. Ehlert schenkt Mike Tickets für die anstehenden Final-Four-Spiele. Doch dann bittet eine am Boden zerstörte Tante Edie die ganze Familie, sie zur Beerdigung ihres Lieblingsbruders Mack zu begleiten. Jetzt steckt Mike in der Zwickmühle: Er möchte der alten Tante gern diesen Gefallen tun, doch die Beerdigung überschneidet sich mit dem Basketball.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen