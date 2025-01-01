The Middle
Folge 14: Das ewige Geschrei
21 Min.Ab 6
Frankie entdeckt, dass sie mit ihrem Handy Videos aufnehmen kann. Sie beschließt, sich diese Funktion zu Nutze zu machen, indem sie alle Ungezogenheiten ihrer Kinder filmt. Als sie sich die Szenen anschaut, bekommt Frankie einen Schreck: Sie schreit ständig herum, obwohl sie dachte, sie wäre eine ruhige Mutter. Von nun an will sie ihren Nachwuchs nur noch einmal ruhig bitten, seine Angelegenheiten zu erledigen, und sich anschließend komplett heraushalten. Ein gewagter Versuch ...
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
