Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Das ewige Geschrei

WarnerStaffel 1Folge 14
Das ewige Geschrei

Das ewige GeschreiJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 14: Das ewige Geschrei

21 Min.Ab 6

Frankie entdeckt, dass sie mit ihrem Handy Videos aufnehmen kann. Sie beschließt, sich diese Funktion zu Nutze zu machen, indem sie alle Ungezogenheiten ihrer Kinder filmt. Als sie sich die Szenen anschaut, bekommt Frankie einen Schreck: Sie schreit ständig herum, obwohl sie dachte, sie wäre eine ruhige Mutter. Von nun an will sie ihren Nachwuchs nur noch einmal ruhig bitten, seine Angelegenheiten zu erledigen, und sich anschließend komplett heraushalten. Ein gewagter Versuch ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen