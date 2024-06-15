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The Middle

Das Straßenfest

Staffel 1Folge 5vom 15.06.2024
Das Straßenfest

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The Middle

Folge 5: Das Straßenfest

20 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6

Der Schulpsychologe wendet sich besorgt an Frankie und Mike: Er hat festgestellt, dass Brick sozial gehemmt ist und sich sehr schwer tut, Freunde zu finden. Mike glaubt, dass ein Teamsport das Problem lösen könnte und schickt seinen jüngsten Sohn zum Basketball. Leider nicht die beste Idee ... Beim Rasenmäher-Rennen, das der Höhepunkt des alljährlichen Straßenfests in der Nachbarschaft der Hecks ist, offenbart Brick dann aber doch noch ein Talent.

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