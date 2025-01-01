The Middle
Folge 11: Die Jeans
21 Min.
Sues größter Wunsch ist ein Paar Marken-Jeans. Damit würde sie in der Schule endlich zu den coolen Leuten gehören! Als Frankie sieht, wie viel ihrer Tochter die Hosen bedeuten, lässt sie sich erweichen und greift tief in die Tasche - sehr zu Mikes Ärger. Doch dann wünscht sich Axl ein eigenes Auto, und Mikes Sparsamkeit ist wie weggeblasen. Denn er bekommt mit, dass sein Sohn ein hübsches Mädchen datet, und die Schönheit soll er nun wirklich nicht mit dem Rad abholen müssen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen