Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Jeans

WarnerStaffel 1Folge 11
Die Jeans

Die JeansJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 11: Die Jeans

21 Min.

Sues größter Wunsch ist ein Paar Marken-Jeans. Damit würde sie in der Schule endlich zu den coolen Leuten gehören! Als Frankie sieht, wie viel ihrer Tochter die Hosen bedeuten, lässt sie sich erweichen und greift tief in die Tasche - sehr zu Mikes Ärger. Doch dann wünscht sich Axl ein eigenes Auto, und Mikes Sparsamkeit ist wie weggeblasen. Denn er bekommt mit, dass sein Sohn ein hübsches Mädchen datet, und die Schönheit soll er nun wirklich nicht mit dem Rad abholen müssen!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen