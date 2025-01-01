The Middle
Folge 17: Die Trennung
21 Min.Ab 6
Axl ist todtraurig, weil seine große Liebe Morgan nichts mehr von ihm wissen will. Frankie und Mike geben ihr Bestes, um ihren Sohn zu trösten. Als Mike ihm eröffnet, dass Dramatik und Tränen bei Frauen Wunder wirken, hat Axl eine Idee. Welche das ist, erfahren seine Eltern beim nächsten Basketballspiel - zusammen mit Horden von erbosten Zuschauern: Kurz vor Schluss könnte Axl den Sieg klar machen. Doch er will erst werfen, wenn Morgan zu ihm zurückkommt ...
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
