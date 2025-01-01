The Middle
Folge 18: Das Spaßhaus
21 Min.Ab 6
Axl verbringt viel Zeit im "Spaßhaus" der Donahues von gegenüber. Um den Nachbarn Konkurrenz zu machen, stellt Mike in seinem Keller einen Billardtisch auf. Bald kommen Jugendliche aus ganz Orson zu den Hecks, um dort ihre Freizeit zu genießen. Mike glänzt als Gastgeber und erfüllt Axl, Sue und ihren Freunden jeden Wunsch. Leider geht das ganz schön ins Geld. Aber wie soll er die begeisterten Besucher jetzt wieder loswerden?
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
