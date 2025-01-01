Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Das Spaßhaus

Staffel 1Folge 18
Das Spaßhaus

Das SpaßhausJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 18: Das Spaßhaus

21 Min.Ab 6

Axl verbringt viel Zeit im "Spaßhaus" der Donahues von gegenüber. Um den Nachbarn Konkurrenz zu machen, stellt Mike in seinem Keller einen Billardtisch auf. Bald kommen Jugendliche aus ganz Orson zu den Hecks, um dort ihre Freizeit zu genießen. Mike glänzt als Gastgeber und erfüllt Axl, Sue und ihren Freunden jeden Wunsch. Leider geht das ganz schön ins Geld. Aber wie soll er die begeisterten Besucher jetzt wieder loswerden?

