The Middle

Das Vorstellungsgespräch

WarnerStaffel 1Folge 13
Folge 13: Das Vorstellungsgespräch

21 Min.

Wie aufregend ist das denn?! Mike hat bei der Arbeit im Steinbruch einen Dinokochen gefunden. Leider stellt sich heraus, dass die Folgen seines Fundes ziemlich unangenehm sind: Damit Wissenschaftler ungestört nach weiteren Fossilien suchen können, wird der Steinbruch für vier Monate geschlossen, und Mike muss sich einen neuen Job suchen. Das entpuppt sich als eine äußerst schwierige Aufgabe.

