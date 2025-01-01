The Middle
Folge 16: Der Buchstabierwettbewerb
21 Min.Ab 6
Weil Frankie zu viel zu tun hat, muss Mike seine Frau als freiwilliger Helfer in Bricks Klasse vertreten. Zuerst ist er davon gar nicht begeistert. Doch dann findet er bei dieser Gelegenheit heraus, dass sein jüngster Sohn Schul-Champion im Buchstabieren ist. Mit ein paar weiteren Siegen kann er sich für die US-Meisterschaften qualifizieren. Jetzt ist Training angesagt! In ihrer Aufregung um Brick vergessen Frankie und Mike aber leider Sues Geburtstag ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen