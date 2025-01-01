Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der Buchstabierwettbewerb

Staffel 1Folge 16
Der Buchstabierwettbewerb

Der BuchstabierwettbewerbJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 16: Der Buchstabierwettbewerb

21 Min.Ab 6

Weil Frankie zu viel zu tun hat, muss Mike seine Frau als freiwilliger Helfer in Bricks Klasse vertreten. Zuerst ist er davon gar nicht begeistert. Doch dann findet er bei dieser Gelegenheit heraus, dass sein jüngster Sohn Schul-Champion im Buchstabieren ist. Mit ein paar weiteren Siegen kann er sich für die US-Meisterschaften qualifizieren. Jetzt ist Training angesagt! In ihrer Aufregung um Brick vergessen Frankie und Mike aber leider Sues Geburtstag ...

