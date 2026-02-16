The Middle
Folge 4: Der Schulausflug
21 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Sue macht bei einer Benefizveranstaltung ihrer Schule mit. Sie verkauft Essen für einen guten Zweck. Als Belohnung winkt ein Trip nach Indianapolis - Voraussetzung: Sie nimmt mehr als 3.000 Dollar ein. Sue schafft diese magische Marke mit links. Trotzdem erscheint ihr Name nicht auf der Teilnehmerliste des Indianapolis-Trips. Mit Frankies Unterstützung erkämpft sie sich das Recht, mitzufahren. Doch unterwegs gibt es leider noch mehr Listen, auf denen sie fehlt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen