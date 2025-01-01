Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Kindertherapie

WarnerStaffel 1Folge 9
Die Kindertherapie

Die KindertherapieJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 9: Die Kindertherapie

21 Min.

Frankie möchte, dass ihre Kinder Zuneigung zueinander entwickeln, anstatt sich ständig zu streiten. Dazu denkt sie sich eine drastische Maßnahme aus: Alle sollen gemeinsam zu Abend essen - am Tisch, ohne dass dabei der Fernseher läuft! Doch der Versuch endet im Fiasko. Mike hat eine andere Idee. Er ist überzeugt, dass ein gemeinsames Football-Spiel seinen Kindern den fehlenden Gemeinschaftssinn geben könnte. Ob das funktioniert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen