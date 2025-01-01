The Middle
Folge 9: Die Kindertherapie
21 Min.
Frankie möchte, dass ihre Kinder Zuneigung zueinander entwickeln, anstatt sich ständig zu streiten. Dazu denkt sie sich eine drastische Maßnahme aus: Alle sollen gemeinsam zu Abend essen - am Tisch, ohne dass dabei der Fernseher läuft! Doch der Versuch endet im Fiasko. Mike hat eine andere Idee. Er ist überzeugt, dass ein gemeinsames Football-Spiel seinen Kindern den fehlenden Gemeinschaftssinn geben könnte. Ob das funktioniert?
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen