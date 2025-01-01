Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Staffel 1Folge 7
Folge 7: Der Kratzer

21 Min.

Als Frankie morgens das Müllauto kommen hört und hektisch versucht, in allen Ecken des Hauses den Abfall zusammenzusuchen und vor die Tür zu bringen, trifft sie Brick mit einer leeren Bierflasche am Arm. Zum Glück trägt der Junge nur einen kleinen Kratzer davon. Doch die Verletzung - und die Geschichte, wie es dazu kam - reicht, um seine besorgten Lehrer auf den Plan zu rufen. Jetzt steht den Hecks der Besuch einer Sozialarbeiterin ins Haus ...

