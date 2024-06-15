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The Middle

Der Sorgendienst

Staffel 1Folge 21vom 15.06.2024
Der Sorgendienst

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The Middle

Folge 21: Der Sorgendienst

21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6

Frankie macht sich Sorgen um Axl. Dessen erste Liebe Morgan trennt sich immer wieder von ihm, um dann kurz darauf wieder zurückzukommen. Als sich die beiden mal wieder versöhnt haben, will Frankie Axls Freundin eine faire Chance geben: Erst lädt sie sie zum Essen ein, dann darf sie die Hecks auch zu einem Picknick von Frankies Firma begleiten. Als Frankie und Mike dort zu einem Wurfspiel gegen Axl und Morgan antreten, gehen mit der besorgten Mutter aber ihre Rachegelüste durch.

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