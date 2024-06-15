The Middle
Folge 21: Der Sorgendienst
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Frankie macht sich Sorgen um Axl. Dessen erste Liebe Morgan trennt sich immer wieder von ihm, um dann kurz darauf wieder zurückzukommen. Als sich die beiden mal wieder versöhnt haben, will Frankie Axls Freundin eine faire Chance geben: Erst lädt sie sie zum Essen ein, dann darf sie die Hecks auch zu einem Picknick von Frankies Firma begleiten. Als Frankie und Mike dort zu einem Wurfspiel gegen Axl und Morgan antreten, gehen mit der besorgten Mutter aber ihre Rachegelüste durch.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen