Folge 22: Der Muttertag
21 Min.
Zerlaufene Eier, angebrannte Waffeln und ein Stück alte Wurst zum Frühstück - für Frankie hält der Muttertag, was dieser Start verspricht. Erst verkriecht sich Mike vor dem TV, um in Ruhe Sport zu gucken. Dann bekommt sie ein absolutes Verzweiflungs-Last-Minute-Geschenk, bei dem sie nicht weiß, ob sie darüber lachen oder weinen soll. Später beichtet Sue ihrer Mutter dann auch noch einen Diebstahl. Und das ist längst nicht alles an diesem furchtbaren Tag ...
The Middle
