The Middle
Folge 23: Die Signale
21 Min.
Wie der Vater, so der Sohn: Sowohl Mike als auch Brick sind in Sachen Smalltalk echte Nieten. Weil Brick in der Schule jetzt sogar in einem Kurs sein Sozialverhalten trainiert, will Mike ihm beim alljährlichen Grillfest der Familie mit gutem Beispiel vorangehen. Das endet darin, dass er sich heldenhaft den ganzen Beziehungskummer einer Frau anhört, die wegen seines Interesses glaubt, er sei in sie verliebt. Leider dauert es eine Weile, bis Mike ihre Signale versteht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen