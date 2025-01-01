Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Signale

WarnerStaffel 1Folge 23
Die Signale

Die SignaleJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 23: Die Signale

21 Min.

Wie der Vater, so der Sohn: Sowohl Mike als auch Brick sind in Sachen Smalltalk echte Nieten. Weil Brick in der Schule jetzt sogar in einem Kurs sein Sozialverhalten trainiert, will Mike ihm beim alljährlichen Grillfest der Familie mit gutem Beispiel vorangehen. Das endet darin, dass er sich heldenhaft den ganzen Beziehungskummer einer Frau anhört, die wegen seines Interesses glaubt, er sei in sie verliebt. Leider dauert es eine Weile, bis Mike ihre Signale versteht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen