The Middle
Folge 24: Die Durchschnittsfamilie
21 Min.Ab 6
Axl stellt seine Lehrer und Eltern vor ein echtes Problem: Ein Test zeigt, dass er extrem begabt ist. Doch seine Noten sprechen eine andere Sprache. Verzweifelt versuchen Frankie und Mike, ihren Ältesten dazu zu bringen, endlich etwas aus seinem Potenzial zu machen. Doch sogar eine nächtliche Lernsession mit Mike bleibt erfolglos. Kann Axl wirklich beim Begabungstest so toll abgeschnitten haben?
Weitere Folgen in Staffel 1
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
