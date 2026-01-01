Inspektion 5 - Köln Mülheim
1 StaffelAb 12
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
Ein Revier für die "Auf Streife"-Polizisten: In der "Inspektion 5" in Köln-Mülheim verhören die beliebten Gesetzeshüter Verdächtige, empfangen Hilfesuchende und bereiten ihre Außen-Einsätze vor. Der Zuschauer ist ganz nah dran, wenn die Polizisten pro Folge drei realitätsnahe Fälle lösen. Ob Diebstahl, Randale oder die Suche nach Vermissten - mit Teamgeist, Menschlichkeit und der erforderlichen Härte meistern die Polizisten jede Herausforderung.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1
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