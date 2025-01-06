Staffel 1Folge 128vom 06.01.2025
Urashikis ZielJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 128: Urashikis Ziel
23 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Boruto darf nicht an dem Gegenangriff auf Urashiki teilnehmen und gerät mit Naruto aneinander, weil Urashiki Blutrache an Boruto geschworen hat. Währenddessen kämpfen Mirai und Urashiki miteinander, woraufhin er auf eine Idee kommt.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media