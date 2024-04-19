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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 26vom 19.04.2024
Der Nachfolger der Mizukage

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Boruto

Folge 26: Der Nachfolger der Mizukage

23 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12

Boruto und seine Klassenkameraden werden zu einer Tour in der "Hidden Mist Academy" eingeladen. Kagura und Chojuro begleiten sie dorthin, während Boruto Interesse an einem Sparring hat. Chojuro lässt ihn gegen Kagura ankämpfen.

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