Staffel 1Folge 26vom 19.04.2024
Der Nachfolger der MizukageJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 26: Der Nachfolger der Mizukage
23 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12
Boruto und seine Klassenkameraden werden zu einer Tour in der "Hidden Mist Academy" eingeladen. Kagura und Chojuro begleiten sie dorthin, während Boruto Interesse an einem Sparring hat. Chojuro lässt ihn gegen Kagura ankämpfen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media