Staffel 1Folge 23vom 28.03.2024
Unterschiedliche BeziehungenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 23: Unterschiedliche Beziehungen
23 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12
Als Naruto und Sasuke schließlich das Versteck von Shin Uchiha finden, kommt es zum Kampf. Naruto stellt sich Shins Klon-Armee. Währenddessen dringen Sarada und Sasuke zu Sakura vor. Doch Shin will das nicht zulassen und sie aufhalten. Er greift an.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media