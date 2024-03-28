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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 23vom 28.03.2024
Unterschiedliche Beziehungen

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Boruto

Folge 23: Unterschiedliche Beziehungen

23 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12

Als Naruto und Sasuke schließlich das Versteck von Shin Uchiha finden, kommt es zum Kampf. Naruto stellt sich Shins Klon-Armee. Währenddessen dringen Sarada und Sasuke zu Sakura vor. Doch Shin will das nicht zulassen und sie aufhalten. Er greift an.

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