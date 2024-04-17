Staffel 1Folge 30vom 17.04.2024
Sharingan gegen Blitzschwert KibaJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 30: Sharingan gegen Blitzschwert Kiba
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Boruto muss gegen Kagura kämpfen, als Shizuma durch sein Jutsu Nebel erzeugt und die Sicht trübt. Daraus folgt, dass Sarada in einem Kampf gegen Buntan Kurosuki mit seiner Lightning Blade antreten muss. Saradas Sharingan nützt ihr im Nebel nichts.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media