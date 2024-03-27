Staffel 1Folge 18vom 27.03.2024
Ein Tag bei Familie UzumakiJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 18: Ein Tag bei Familie Uzumaki
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Borutos kleine Schwester Himawari hat sich erkältet, weshalb der Haushalt bei Uzumaki stillsteht. Da Naruto als Hokage nur noch selten nach Hause kommt, ist Boruto wütend auf seinen Vater und kann sich weder um Haushalt noch Kinder kümmern.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media