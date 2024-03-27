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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 18vom 27.03.2024
Ein Tag bei Familie Uzumaki

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Boruto

Folge 18: Ein Tag bei Familie Uzumaki

23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12

Borutos kleine Schwester Himawari hat sich erkältet, weshalb der Haushalt bei Uzumaki stillsteht. Da Naruto als Hokage nur noch selten nach Hause kommt, ist Boruto wütend auf seinen Vater und kann sich weder um Haushalt noch Kinder kümmern.

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