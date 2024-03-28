Staffel 1Folge 24vom 28.03.2024
Boruto
Folge 24: Boruto und Sarada
23 Min.Ab 12
Boruto plant einen Streich, als der Fünfte Hokage-Summit im Hidden Leaf Village stattfindet. Währenddessen hat Sarada herausgefunden, auf welche Art und Weise er Hokage werden kann und trainiert sehr hart für seine Bestrebungen.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media