Staffel 1Folge 19vom 28.03.2024
Sarada UchihaJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 19: Sarada Uchiha
23 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12
Während Boruto einen Streich ausübt, verfolgt ihn Naruto durch das ganze Ninjadorf. Außerdem ist Sarada verärgert, als sie an ihren Vater Sasuke denkt, den sie bereits seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hat, weshalb sie verzweifelt.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media