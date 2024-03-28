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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 19vom 28.03.2024
Sarada Uchiha

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Boruto

Folge 19: Sarada Uchiha

23 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12

Während Boruto einen Streich ausübt, verfolgt ihn Naruto durch das ganze Ninjadorf. Außerdem ist Sarada verärgert, als sie an ihren Vater Sasuke denkt, den sie bereits seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hat, weshalb sie verzweifelt.

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