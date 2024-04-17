Staffel 1Folge 36vom 17.04.2024
Boruto
Folge 36: Die Abschlussprüfung beginnt!!
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Die ersten zwei Abschlussprüfungen stehen an und die Schüler treten gegen Kakashi an. Natürlich ist es das Ziel der Schüler, die Glocke des Sechsten Hokage zu stehlen, doch ist die Aufgabe keine leichte. Boruto bekommt jedoch nicht die Glocke.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media